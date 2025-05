Borsa: Milano positiva con le trimestrali, scivola Leonardo

agenzia

In luce Saipem e Nexi. Spread Btp-Bund a 104 punti

MILANO, 09 MAG – La Borsa di Milano (+0,5%) prosegue positiva, in linea con gli altri listini europei, mentre prosegue la stagione delle trimestrali. A Piazza Affari si mettono in mostra Nexi (+2,6%) e Saipem (+2,5%) mentre scivola Leonardo (-3%), dopo i conti. Lo spread tra Btp e Bund prosegue a 104 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,61%. Nel listino principale corrono Stellantis e Amplifon (+2%). Sul fronte delle banche in luce Bper (+1,4%), dopo i conti e l’operazione con Popolare Sondrio (+0,7%). Salgono anche Unicredit e Banco Bpm (+0,5%), Intesa (+0,4%). Positiva Mps (+0,1%), dopo un avvio tonico nel giorno dei risultati del trimestre. Bene anche Mediobanca (+0,7%), con i conti dei nove mesi e mentre si guarda all’offerta per Banca Generali (+0,6%). Sale Generali (+0,3%). In fondo al listino Campari (-2,1%), con i conti appesantiti dal calo delle vendite in America. Male anche Snam (-0,6%) e Fineco (-0,4%).

