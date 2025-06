Borsa: Milano positiva con l’Europa, corre Prysmian

agenzia

A Piazza Affari scivola Amplifon. Lo spread Btp-Bund a 88 punti

MILANO, 27 GIU – La Borsa di Milano (+0,99%) chiude in netto rialzo, in linea con gli altri listini europei ed in scia con Wall Street. Sui mercati torna un clima positivo con la schiarita sugli accordi per i dazi annunciati da Donald Trump. A Piazza Affari brindano Prysmian (+5,6%), Stellantis (+4,6%) e Buzzi (+4,3%). Lo spread tra Btp e Bund chiude stabile a 88 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,47%. Nel listino principale si mettono in mostra anche Ferrari (+4%), Iveco (+3,3%) e Pirelli (+2,8%). Positivo anche il settore del lusso con Cucinelli che guadagna il 2,3% e Moncler (+1,4%). Acquisti sulla gran parte delle banche mentre si guarda alle operazioni per il consolidamento del settore. Sale Intesa (+1,4%), Banco Bpm (+0,9%), alle prese con l’offerta di Unicredit (+0,6%). Bene anche Bper (+0,6%), con Unipol (+0,01%) che ha annunciato di aderire all’ops su Popolare di Sondrio (+0,8%). Si chiude, intanto, l’offerta di Banca Ifis (+1,6%) su Illimity (+3,2%). In controtendenza Mps (-1,8%) alle prese con l’offerta su Mediobanca (-0,03%), con quest’ultima che ha presentato il piano aggiornato al 2028 su base stand-alone. Con i valori di Borsa attuali si allarga all’8% circa lo sconto nell’offerta di Mps. Alla chiusura delle negoziazioni, il corrispettivo in azioni di Siena vale 1,3 miliardi di euro in meno rispetto a quanto Piazzetta Cuccia è valutata in Borsa. Scivola Amplifon (-7,3%), con gli analisti che guardano alle prospettive di vendite in Europa. Male anche Leonardo (-3,2%) e Diasorin (-2,1%).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA