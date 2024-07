Borsa: Milano positiva con l’Europa, in luce Saipem

agenzia

Scivola Cucinelli dopo i conti. Lo spread Btp-Bund a 131 punti

MILANO, 12 LUG – La Borsa di Milano (+0,4%) prosegue positiva, in linea con gli altri listini europei. Dopo i dati sull’inflazione negli Usa ed alcuni dei Paesi del Vecchio continente, l’attenzione ora si concentrano sull’arrivo delle trimestrali. A Piazza Affari in luce Saipem (+2,1%), dopo l’accordo con Bp per attività in Azerbaijan. Lo spread tra Btp e Bund è stabile a 131 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,82%. Performance positiva per l’energia, con il prezzo del petrolio che alza la testa. Eni guadagna l’1,5% e Tenaris (+1,3%). Sale Tim (+0,8%), dopo il rialzo del rating da parte di S&P. Ancora acquisti su Inwit (+1,8%). Si muovono in ordine sparso le banche. In rialzo Unicredit (+0,7%) e Intesa (+0,5%) mentre sono fiacche Bper e Banco Bpm (-0,1%) e Mps (-0,5%). Soffre Cucinelli (+1,3%), nonostante i conti del semestre in crescita. In calo anche A2a (-1%) e Hera (-0,9%). Fuori dal listino principale vola Bff Bank (+9,7%), dopo aver risposto ai rilievi di Banca d’Italia. Sale Saras (+0,2%) a 1,62 euro, con l’avvio dell’opa di Vitol ad un prezzo di 1,6 euro per azione.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA