Borsa: Milano positiva, in calo le banche

agenzia

Salgono Campari e Pirelli. Lo spread tra Btp e Bund a 100 punti

MILANO, 16 MAG – La Borsa di Milano (+0,2%) prosegue in terreno positivo, in linea con gli altri listini europei. Piazza Affari è appesantita dalle banche, dopo le parole del presidente della Fed Jerome Powell. Lo spread tra Btp e Bund è stabile a 100 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,59%. Nel listino principale sono in calo Intesa (-0,6%), Mediobanca e Unicredit (-0,4%), Popolare Sondrio, Banco Bpm e Bper (-0,2%). In controtendenza Mps che sale dello 0,2%. In rialzo il comparto del lusso, dopo i risultati di Richemont, con Cucinelli (+1,1%) e Moncler (+0,1%). Bene anche Unipol (+0,2%), dopo i risultati del trimestre. Mostra i muscoli Campari (+2,1%). In luce la farmaceutica con Diasorin (+1,6%) e Recordati (+1,3%). Sale Pirelli (+1,2%), dopo il botta e risposta con i cinesi di Sinochem.

