Borsa: Milano positiva, rimbalza Leonardo, corre Cucinelli

agenzia

Deboli le banche e Tim. Lo spread Btp-Bund a 144 punti

MILANO, 03 SET – La Borsa di Milano (+0,1%) prosegue positiva, in linea con gli altri listini europei. A Piazza Affari rimbalza Leonardo (+1%), dopo i cali della vigilia, e corre Cucinelli (+3%). Lo spread tra Btp e Bund è stabile a 144 punti, con il rendimento del decennale italiano che scende al 3,76%. Nel listino principale si mette in mostra Moncler (+0,7%), in linea con tutto il comparto del lusso europeo. Bene anche Enel (+0,3%), Erg e Amplifon (+0,2%). Seduta negativa per le banche. Scivola Mps (-1,4%). Male anche Popolare Sondrio (-0,6%), Bper (-0,5%), Banco Bpm (-0,4%), Fiacche Unicredit (-0,1%) e Intesa (-0,2%). Vendite per Tim (-0,8%) e Saipem (-1,2%).

