Borsa: Milano prosegue fiacca, giù campari e Stellantis

agenzia

Poco mossa Generali. Lo spread tra Btp e Bund a 110 punti

MILANO, 21 GEN – La Borsa di Milano (-0,03%) prosegue fiacca, in linea con gli altri listini europei. A Piazza Affari fari puntati su Generali (+0,1%) dopo l’accordo con Natixis, e Banco Bpm (+0,1%) dopo che il governo ha deciso di non esercitare il golden power su Anima e nel giorno del Cda per discutere della strategia difensiva dall’offerta di Unicredit. Lo spread tra Btp e Bund è stabile a 110 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,60%. A Piazza Affari scivolano Stellantis (-1,9%), dopo i dati sulle vendite in Europa. Male anche Campari e Amplifon (-1,7%) e Pirelli (-0,9%). Debole l’energia con Eni (-0,5%). Poco mossa Tim (-0,08%), in attesa di sviluppi per la cessione di Sparkle e della vicenda del rimborso del canone di concessione. Nel listino principale brillano Diasorin (+1,4%) e Mediolanum (+1%). Bene anche Saipem (+0,8%). Si mettono in mostra le banche con Unicredit (+0,6%), Bper (+0,5%), Intesa e Mps (+0,1%).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA