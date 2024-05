Borsa: Milano prosegue in flessione, scivola Generali

agenzia

Corre Saipem dopo i contratti. Spread tra Btp e Bund a 128 punti

MILANO, 21 MAG – La Borsa di Milano (-0,5%) prosegue in calo, in linea con gli altri listini europei. A Piazza Affari scivola Generali (-2,8%), dopo i risultati del primo trimestre dell’anno. Lo spread tra Btp e Bund è stabile a 128 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,79%. Nel listino principale sono in netto calo Azimut e Mediolanum (-2%). In flessione le utility con A2a (-1,4%), Hera (-1,3%), Enel e Erg (-1,2%). Deboli le banche con Bper (-1,7%), Mps (-0,8%), Banco Bpm (-0,3%), e Popolare Sondrio (-0,1%) mentre sono positive Unicredit e Intesa (+0,1%). Giù Stm (-1,2%), mentre si è in attesa dei conti di Nvidia che arriveranno nel corso della settimana. In calo Tim (-0,9%), nel giorno della prima udienza al tribunale di Milano sul ricorso di Vivendi contro la delibera per la vendita delle rete. Seduta in forte rialzo per Saipem (+3,8%), con i nuovi contratti per un ammontare complessivo di 3,7 miliardi di dollari.

