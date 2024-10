Borsa: Milano rallenta, giù Stellantis, corre Tim

agenzia

In ordine sparso le banche. Lo spread tra Btp e Bund a 133 punti

MILANO, 03 OTT – La Borsa di Milano (-0,42%) rallenta, in linea con gli altri listini europei. A Piazza Affari scivola Stellantis (-3%), con il calo della produzione nei primi nove mesi dell’anno, mentre corre Tim (+2%), dopo l’offerta del Mef per Sparkle. Lo spread tra Btp e Bund è stabile a 133 punti, con il rendimento del decennale italiano che sale al 3,45%. In ordine sparso le banche. In terreno positivo Bper (+0,7%), Popolare Sondrio e Unicredit (+0,5%), mentre sono in calo Banco Bpm (-0,2%), Intesa (-0,3%) e Mps (-0,7%). Vendite per il settore della lusso con Moncler che cede l’1,5% e Cucinelli (-1%). Ancora una seduta in calo per Pirelli (-0,7%), dopo l’addio di Brembo (-0,5%) che ha ceduto l’intera quota del 5,58%. Contrastate le utility e l’energia. In rialzo Hera (+0,3%) e Eni (+0,2%), deboli Enel e A2a (-0,1%), male Saipem (-1,4%).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA