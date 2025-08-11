Borsa: Milano resta sulla parità con l’Europa, bene Tim

agenzia

Calmi euro, spread e banche. Prosegue il forte calo dell'oro

MILANO, 11 AGO – I mercati azionari del Vecchio continente superano con poche variazioni la boa di metà giornata, andando da Londra che sale dello 0,2% a Francoforte in calo dello 0,4%. A Milano l’indice Ftse Mib ondeggia sulla parità. Tra i titoli principali il migliore è nettamente Tim che cresce fino al 3% a 0,45 euro, seguito da Unipol che rimbalza dell’1,9% e Recordati in rialzo dell’1,8%. Calme in generale le banche, debole Buzzi che scivola di oltre due punti percentuali. L’euro è stabile contro il dollaro a quota 1,164, con lo spread Btp-Bund a 10 anni calmo tra i 78 e i 79 punti base. Sempre in scivolata l’oro dopo i massimi di venerdì in attesa che gli Stati Uniti decidano eventuali dazi sui lingotti: i future a dicembre faticano a tenere la quota dei 3.400 dollari, in calo di oltre due punti percentuali rispetto alla chiusura dell’ultima seduta della scorsa settimana.

