Borsa: Milano riduce il rialzo (+0,7%), corre Banca Generali

agenzia

Spread sopra 111 punti. Balzo di Mps e Campari, scivola il Leone

MILANO, 28 APR – Riduce il rialzo Piazza Affari dopo due ore e mezza di scambi, con l’indice Ftse Mib in crescita dello 0,7% a 37.614 punti. In rialzo lo spread tra Btp e Bund tedeschi a 111,5 punti, con il rendimento annuo italiano in crescita di 3,7 punti al 3,6% e quello tedesco di 3,3 punti al 2,5%. Prosegue la corsa di Banca Generali (+5,78%) dopo l’offerta di scambio di Mediobanca (+0,51%), basata sulla propria quota in Generali (-2,32%) in cambio del 100% della controllata. Una mossa che allarga il risico bancario nel primo giorno dell’Ops di Unicredit (+1,77%) su Banco Bpm (+1,75%) e con l’incombente offerta di scambio di Mps (+2,75%) su Piazzetta Cuccia. Confermato il balzo di Interpump (+3,8%), dopo la raccomandazione degli analisti di Exane Bnp Paribas, che hanno alzato il prezzo obiettivo del 26% a 37 euro. In luce anche Azimut (+1,75%), Stellantis (+1,78%) e Saipem (+1,54%) dopo la nuova commessa nel Regno Unito per conto di Eni (+0,44%). Cauta Pirelli (+0,37%) che riunisce il Cda sui conti e sul governo societario. In ambito bancario acquisti su Bper (+1,96%), Popolare Sondrio (+1,24%) e Intesa (+0,95%). Deboli Prysmian (-0,73%), Leonardo (-0,67%) e Buzzi (-0,35%). Poco mossa Nexi (-0,12%), riduce invece il rialzo Iveco (+0,35%). Caute Diasorin e Cucinelli (+0,3% entrambe) mentre, tra i titoli a minor capitalizzazione corre Giglio Group (+10,12%) e cede Softlab (-8,47%).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA