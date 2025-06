Borsa: Milano riduce il rialzo (+0,85%), sprint di Azimut e Tim

agenzia

Lo spread sale a 98,3 punti. Rallenta Stellantis, cede Snam

MILANO, 20 GIU – Riduce il rialzo Piazza Affari con l’indice Ftse Mib in progresso dello 0,85% a 39.274 punti. Sale a 98,3 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in calo di 1,54 punti al 3,51%, mentre quello tedesco sale di 0,3 punti al 2,52%. Prevalgono i rialzi sul paniere dei grandi titoli, con Azumut (+3,86%) maglia rosa, su ipotesi di un ingresso di Ion Group in Tnb, l’imminente progetto di banca digitale da realizzare in collaborazione con Fsi. Il titolo è stato anche sospeso per eccesso di volatilità spinto dall’indiscrezione. In volata anche Interpump (+2,7%) e Tim (+2,44%) insieme ai bancari Mps (+2,5%), Bper (+2,09%), Mediobanca (+1,95%); Popolare Sondrio (+1,5%), Intesa e Unicredit (+1,5% entrambe). Riduce il rialzo Stellantis (+0,7%), che ha smentito le voci sulla cessione del marchio Maserati mentre si muovono a due velocità Eni (+0,29%), Snam (-0,76%), Terna (-0,56%) e Saipem (-0,46%). Gira in calo Stm (-0,46%), insieme ai rivali europei.

