Borsa: Milano risale (+0,25%), positive Mps, Intesa e Unicredit

Balzo di Recordati, bene Interpump, giù Stm, Amplifon e Leonardo

MILANO, 06 GIU – Piazza Affari risale la china e si porta in territorio positivo, con l’indice Ftse Mib in crescita dello 0,25% a 4.485 punti. Si assesta sotto i 94 punti lo spread tra Btp e Bund decennali tedeschi, che si porta a quota 93,4 punti, con il rendimento annuo italiano in ribasso di 5 punti al 3,47% e quello tedesco di 3,6 punti al 2,54%. Girano in positivo i bancari Mps (+0,22%), Banco Bpm (+0,24%), Intesa (+0,15%) e Unicredit (+0,05%), mentre consolida il rialzo Mediobanca (+0,45%), in vista dell’assemblea del 16 giugno sull’offerta per Banca Generali (-0,3%). Sale invece il Leone di Trieste, che guadagna lo 0,4%. Si conferma brillante Recordati (+2,83%), seguita da Interpump (+1,15%) e Prysmian (+1,1%), mentre cedono Stm (-1,8%), Leonardo (-1,18%), Amplifon (-1%) e Saipem (-0,78%). Cauti acquisti su Enel (+0,37%), Cucinelli (+0,4%), Eni (+0,45%), e Moncler (+0,68%). Tiene Tim (+0,3%), stabile Ferrari (+0,02%), amplia invece il calo Stellantis (-0,33%).

