Borsa: Milano sale (+0,5%), balza Prysmian, giù Mps e Mediobanca

agenzia

Corrono Tim e Leonardo, frena Mps. Spread sotto i 100 punti

MILANO, 27 MAG – Piazza Affari consolida il rialzo nella prima ora di scambi, con l’indice Ftse Mib in crescita dello 0,56% a 40.212 punti, con lo spread tra Btp e Bund decennali tedeschi stabile sotto ‘quota 100’ a 99,5 punti e il rendimento annuo italiano in calo di 3,8 punti al 3,51% e quello tedesco di 3,9 punti sotto al 2,52%. Corrono Prysmian (+3,69%) e Tim (+2,61%), più cauta Leonardo (+1,47%), in lizza per rilevare la divisione veicoli militari (Idv) da Iveco (+1,3%). Bene anche Amplifon (+1,23%) e Stellantis (+1%) nel giorno delle immatricolazioni di auto in Europa. Cedono invece Mps (-0,85%) e Mediobanca (-0,73%). Più caute Italgas (-0,42%), Hera (-0,37%), A2a (-0,22%) e Generali (-0,21%), su cui Andrea Orcel, amministratore delegato di Unicredit (+0,77%), ha escluso una possibile scalata da parte di Piazza Gae Aulenti. In campo bancario tengono Intesa (+0,48%) e Banco Bpm (+0,43%), poco mossa invece Popolare Sondrio (+0,13%) e fiacca Bper (-0,13%). Positive Eni (+0,68%), Saipem (+0k,51%) e Tenaris (+0,27%) nonostante il calo del greggio (Wti -0,46% a 61,25 dollari al barile).

