Borsa: Milano sale (+0,5%) con Pirelli e Stellantis, giù Campari

agenzia

Clima incerto, operatori guardano ancora ai dazi

MILANO, 25 APR – Piazza Affari nei primi scambi conferma l’avvio leggermente positivo: l’indice Ftse Mib sale dello 0,5%, con Stellantis in aumento del 2,8%. In rialzo oltre i due punti percentuali anche Prysmian, Buzzi e Pirelli, con Mps migliore tra le banche in aumento dell’1,3%. Mediobanca sale di un punto percentuale, mentre Generali è piatta. In un clima incerto che guarda ancora soprattutto alla partita dei dazi internazionali, tra i titoli a elevata capitalizzazione della Borsa di Milano il peggiore è Campari, che cede l’1,5%.

