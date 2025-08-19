Borsa: Milano sale (+0,9%), bene Moncler, Campari e Stellantis

agenzia

Spread sopra i 79 punti, scivolone di Leonardo e Fincantieri

MILANO, 19 AGO – Prosegue in rialzo Piazza Affari a circa un’ora dalla chiusura. L’indice Ftse Mib guadagna lo 0,9% 43.023 punti, livello che non toccava dal maggio del 2007. In rialzo a 79,7 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in calo di 0,4 punti al 3,55% e quello tedesco di 0,8 punti al 2,75%. La possibile soluzione di pace tra Russia e Ucraina spinge il comparto del lusso con Moncler (+4,5%), insieme a quello dell’alcol con Campari (+3,32%). Brillanti anche Amplifon (+3,07%) e Stellantis (+2,87%) insieme ai bancari Intesa (+2,33%), Mps (+1,95%) e Mediobanca (+1,7%), a due giorni dall’assemblea del 21 agosto per l’Ops su Banca Generali (+0,8%). Sottopressione Leonardo (-9,7%) e Fincantieri (-0,6%) frenate dalla stessa ipotesi che spinge il resto del listino.

