Borsa: Milano sale con Iveco e Leonardo, in luce Tim

Fiacche le banche. Lo spread tra Btp e Bund a 100 punti

MILANO, 16 MAG – La Borsa di Milano (+0,5%) sale ancora, in linea con gli altri listini europei. A Piazza Affari mostrano i muscoli Leonardo e Iveco (+2,2%), mentre si guarda alle mosse per quanto riguarda il settore difesa. In luce Tim (+2%), con Moody’s che alza il rating con la “ripresa degli utili dell’azienda e il miglioramento degli indicatori di credito”. Lo spread tra Btp e Bund è stabile a 100 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,57%. Bene anche il settore del lusso dopo i conti di Richemont (+6,7% a Zurigo). In rialzo Cucinelli (+2%) mentre è fiacca Moncler (-0,2%). Acquisti su Unipol (+1%) dopo i risultati del trimestre, e Pirelli (+1%), con il botta e risposta con con i cinesi di Sinochem. Giornata positiva anche per l’energia e le utility dove A2a sale dell’1,3%, Enel e Eni (+0,9%) e Hera (+0,7%). Seduta fiacca per le banche mentre si guarda alle operazioni di consolidamento. Debole Mps (-0,3%), Intesa e Mediobanca (-0,2%), Popolare Sondrio e Unicredit (-0,1%). Positiva illimity (+0,7% a 3,70 euro), dopo che il Cda ha valutato congruo il prezzo dell’opas di Banca Ifis (+0,3% a 23,40 euro).

