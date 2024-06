Borsa: Milano sale con le banche, corre Tim

agenzia

In luce Leonardo, giù Amplifon. Lo spread Btp-Bund a 129 punti

MILANO, 03 GIU – La Borsa di Milano (+0,6%) prosegue in rialzo, in linea con gli altri listini europei. A Piazza Affari corre Tim (+3,7%), in recupero rispetto alla performance negativa delle precedenti sedute e con l’intervista al ceo Pietro Labriola sul ruolo della società nel consolidamento del settore. Lo spread tra Btp e Bund scende a 129 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,92%. Ne listino principale si mettono in mostra Leonardo (+2,9%) e Stm (+2%). Bene anche Nexi e Poste (+1,9%). Acquisti sulle banche con Unicredit (+1,8%), Bper (+1,6%), Intesa (+1,1%), Banco Bpm (+0,5%). Recupera Mps (+0,4%), dopo un avvio debole. Seduta positiva per l’energia in linea con il petrolio dopo le decisioni dell’Opec+. Eni sale 0,9%, Tenaris (+0,8%) e Saipem (+0,5%). Bene le utility con il gas che rialza la testa a causa delle interruzioni in Norvegia. In rialzo A2a (+0,7%), Enel e Hera (+0,6%). In fondo al listino Amplifon (-2,3%) e Prysmian (-1,1%). Vendite su Fineco e Erg (-0,8%).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA