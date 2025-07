Borsa: Milano sale con l’Europa, in luce Buzzi e Iveco

agenzia

Tra le banche corre Mps. Lo spread Btp-Bund chiude a 84 punti

MILANO, 07 LUG – La Borsa di Milano (+0,74%) chiude in rialzo, in linea con gli altri listini europei e con lo sguardo rivolto alle mosse americane sui dazi. A Piazza Affari si mettono in mostra Buzzi (+4,7%) e Iveco (+3,7%). Lo spread tra Btp e Bund chiude in rialzo a 84 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,49%. Nel listino principale in luce le assicurazioni con Generali (+2,5%), con il giudizio positivo di Jp Morgan che aumenta a 37 euro il target price, e Unipol (+2,1%). Acquisti sulle banche dove corre Mps (+2,1% a 7,06 euro), dopo la promozione di Fitch e dopo la pubblicazione del prospetto d’offerta per Mediobanca (+0,2% a 18,66 euro). Bene anche gli altri istituti di credito con Bper (+2%), dopo il rilancio per l’offerta su Popolare Sondrio (+1,4%). Sale Unicredit (+1,6%) alle prese con l’operazione su Banco Bpm (+1,2%). In fondo al listino Saipem (-2,6%). Male anche Stellantis (-2,1%), alle prese con le difficoltà del settore auto, Italgas e Snam (-1,3%). Deboli Eni (-0,4%), Campari e Tenaris (-0,1%). Fuori dal listino principale sale Banca Ifis (+0,1% a 22,98 euro), nel primo giorno di riapertura dell’opas su illimity (+0,4% a 3,89 euro). La riapertura dell’opas alle medesime condizioni di Banca Ifis è finalizzata a conquistare il restante circa 16% di illimity dopo che nella prima parte l’offerta si è chiusa con le adesioni all’84,09%. L’opas va avanti fino a venerdì 11 luglio.

