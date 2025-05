Borsa: Milano sale dello 0,2% con Leonardo, lente su Bper

agenzia

Tutte in rialzo le banche. Lo spread è piatto a 100 punti

MILANO, 21 MAG – La Borsa di Milano, dopo un avvio cauto, prova a cambiare direzione e sale dello 0,2% con il Ftse Mib a 40.620 punti. Lo spread tra Btp e Bund è piatto su 100 punti con il rendimento del decennale sempre sul 3,6%. Sempre in evidenza Leonardo (+2,19%) e poi tutte le banche con il risiko in atto. Bper guadagna l’1,78% mentre il Sole 24 Ore ipotizza che del 9% detenuto da JpMorgan, il 4% faccia capo a Unicredit (+0,69%) e il restante 5% sia di Unipol (+1%). Banco Bpm sale, invece, dell’1,38%. Popolare Sondrio dell’1,41%, Mediobanca dello 0,94%, Mps dello 0,7%. Tra gli altri titoli bene Iveco (+1,3%). Piatta Generali (-0,09%) nel giorno del cda sui conti trimestrali. Tra i titoli in rosso, prese di beneficio su Amplifon (-1,8%) e Stellantis (-1,5%). Fuori dal paniere principale continua ad andare bene Fiincantieri (+3,85%).

