Borsa: Milano sale in avvio (+0,36%), ancora giù Cucinelli -5,8%

agenzia

Debole Stm. Bene Popolare Sondrio, Unipol e Generali

MILANO, 26 SET – Piazza Affari ha aperto in rialzo con l’indice Ftse Mib che ha segnato un aumento dello 0,36%. Soffre ancora Cucinelli (-5,8%): all’indomani delle accuse arrivate dal fondo speculativo Morpheus, Oddo Bhf ha tagliato il giudizio sul titolo. Debole Stm (-1,1%) coi semiconduttori. Bene invece Bps +1,5%, Unipol +1,2% e Generali +1%.

