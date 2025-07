Borsa: Milano si consolida a +0,4% con Generali, Unipol, Tim

agenzia

Bene Fineco dopo la raccolta, vendite su Stellantis ed energia

MILANO, 07 LUG – La Borsa di Milano si consolida con il Ftse Mib che guadagna lo 0,4% a 39.786 punti. A dare lo slancio in particolare gli assicurativi con Generali (+1,8%) e Unipol (+1,75%). Buon passo poi di Tim (+1,24%) con Intermonte che conferma il buy. Tra gli altri bene Mediolanum (+1,12%) e Fineco (+1,14%), quest’ultima dopo la raccolta record nel semestre. Bene Unicredit in attesa dell’udienza nel merito al Tar mercoledì sul golden power in relazione all’ops su Banco Bpm. Sul fronte opposto del listino la maglia nera è di Stellantis (-2,13%) tagliata a ‘neutral’ da Bofa. Si confermano poi le vendite sull’energia con il petrolio in calo dopo l’aumento della produzione dell’Opec+. Saipem cede l’1,77%, Snam l’1,03% e l’Eni lo 0,82%.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA