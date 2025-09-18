Borsa: Milano si consolida con l’Europa, Ftse Mib +0,8%

agenzia

In prima fila sempre StM, tra bancari il migliore è Banco Bpm

MILANO, 18 SET – La Borsa di Milano, insieme alle Piazze europee, consolida il rialzo con il Ftse Mib che guadagna lo 0,8% a 42.281 punti. In prima fila StM ( +4,4%), Cucinelli (+3,3%) e Prysmian (+3,2%). Tra i bancari il migliore e Banco Bpm (+1,94%). Mps è a +0,93% nel giorno del cda di Mediobanca (+0,7%) da cui sono attese le dimissioni del consiglio. Debole invece Unicredit (-0,4%). Lo spread tra Btp e Bund è stabile a 79 punti con il rendimento del decennale vicino al 3,47%. Il differenziale con l’Oat francese è negativo per 1,7 punti base. Tra le altre Piazze, Parigi guadagna l’1,17%, Francoforte l’1,23% .

