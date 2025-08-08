Borsa: Milano solida (+0,5%), male Unipol dopo i conti

agenzia

Bene Campari e Banco Bpm. Leonardo prova il rimbalzo

MILANO, 08 AGO – Piazza Affari nei primi scambi conferma l’avvio leggermente positivo: l’indice Ftse Mib cresce di mezzo punto percentuale, con i mercati che stanno ancora cercando un orientamento sul dossier dei dazi Usa. In Europa la Borsa di Francoforte scende dello 0,2%, Londra è piatta e Parigi in rialzo dello 0,1%. A Milano nel paniere principale il titolo migliore è quello di Campari, che sale dell’1,5%, seguito dal Banco Bpm (+1,2%) e Leonardo, che cresce di circa un punto percentuale dopo lo scivolone di ieri sui conti della tedesca Rheinmetall. Vendite invece nella primissima parte di Piazza Affari su Unipol dopo la pubblicazione della semestrale, con il titolo che cede oltre il 3% a 17,3 euro.

