Borsa: Milano sulla parità, scivola Iveco

agenzia

In luce Amplifon. Lo spread tra Btp e Bund a 81 punti

MILANO, 31 LUG – La Borsa di Milano (+0,02%) riduce il rialzo iniziale e si porta sulla parità, in linea con gli altri listini europei. A Piazza Affari scivola Iveco (-4,4%), dopo l’accordo per la cessione a Tata e la parte difesa a Leonardo (-0,2%). Lo spread tra Btp e Bund prosegue a 81 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,49%. A Piazza Affari si mette in mostra Amplifon (+1,7%), dopo la performance negativa della vigilia all’indomani dei conti. Bene anche le banche con Banco Bpm (+1,5%), Unicredit (+0,7%), Bper e Popolare Sondrio (+0,3%). Tra le banche in calo Mediobanca (-0,6%), nel giorno dei conti dell’esercizio 2024-2025. In flessione anche Mps (-0,7%) e Intesa (-0,9%). Nel listino principale sale Prysmian (+1,1%), con i ricavi del primo semestre in crescita del 4% e il margine operativo lordo che balza del 30,3%. Bene anche Recordati (+0,7%), dopo la trimestrale, e Tim (+0,3%). Vendite su Tenaris (-2,7%), con ricavi e utile in calo.

