Borsa: Milano tiene (+0,4%) con Diasorin e Buzzi, fiacca Nexi

agenzia

Qualche acquisto su Unicredit e Mediobanca, attesa per la Fed

MILANO, 14 AGO – Piazza Affari nei primi scambi conferma l’avvio leggermente positivo: l’indice Ftse Mib sale dello 0,4%, con Diasorin e Buzzi in aumento di un punto percentuale. Generalmente calme le banche, con qualche acquisto su Unicredit (+0,9%) e Mediobanca (+0,7%). In calo dello 0,7% Nexi. Pochi al momento gli spunti per gli operatori, tra scambi ridotti in un clima ferragostano. L’attesa è soprattutto sul probabile taglio dei tassi Usa in settembre, per ora stimato dagli operatori di mezzo punto percentuale.

