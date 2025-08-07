Borsa: Milano tiene a +0,18%, lo spread risale a 80 punti

agenzia

In luce Interpump e Prysmian, vendite su Leonardo e StM

MILANO, 07 AGO – La Borsa di Milano si conferma in rialzo con il Ftse Mib che segna un +0,18% e tiene ii 41mila punti. Prosegue lo slancio di Interpump con la conferma della guidance. Sale poi Prysmian (+2,2%), seguita da Mediolanum (+1,25%) con la raccolta di luglio oltre il miliardo. Bene poi Unipol (+1,21%) e Buzzi (+1,18%). Tra i titoli sotto vendita Leonardo (-2,3%) e StM (-1,81%) quest’ultima con Trump che ha minacciato dazi al 100% sui chip per chi non produce negli Stati Uniti. Lo spread tra Btp e Bund, dopo un avvio in calo a 79 punti, risale sopra quota 80. Anche il rendimento del decennale italiano è in rialzo e sfiora il 3,46 per cento.

