Borsa: Milano tonica (+0,9%), corrono Fineco e A2a, fiacca Eni

agenzia

Acquisti sulle banche, lo spread scende sotto i 129 punti

MILANO, 22 LUG – Accelera Piazza Affari a fine mattinata, con l’indice Ftse Mib in crescita dello 0,9% a 34.523 punti e l’intero paniere dei titoli principali in territorio positivo. Scende a 128,1 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in calo di 2,7 punti al 3,74% e quello tedesco di 0,2 punti al 2,46%. Prosegue la corsa di Fineco (+5,6%) spinta dalle ipotesi di interesse di alcuni fondi di private equity e del colosso svizzero Zurich, oltre che dalla raccomandazione di acquisto di Kepler Chevreux, che ha alzato il prezzo obiettivo a 18 euro, contro gli attuali 16,65. Gli analisti della casa francese hanno promosso anche A2a (+2,48%) portando il prezzo obiettivo a 2,2 euro, contro gli attuali 1,96. Sugli scudi anche Stm (+2,22%), Bper (+2,2%) Mps (+2,07%), Campari (+2%) e banco Bpm (+1,8%). Acquisti anche su Prysmian (+1,74%), Unicredit (+1,67%), a due giorni dalla trimestrale, Iveco (+1,55%), Nexi (+1,49%), Erg (+1,44%), Popolare Sondrio (+1,41%), Stellantis (+1,29%) e Cucinelli (+1,28%). Il calo del prezzo del greggio (-0,1% a 80,05 dollari al barile) frena Eni, che viaggia a cavallo della parità, mentre tra i titoli a minor capitalizzazione corre Bioera (+21,1%) che ha approvato il piano di ristrutturazione e prevede di ricevere l’omologa del Tribunale entro il 24 ottobre. Contrastate Juventus (+2,02%) e Lazio (-1,87%).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA