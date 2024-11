Borsa: Milano vira in calo con le banche, scivola Nexi

agenzia

Corre Mfe dopo i conti. Spread Btp e Bund a 124 punti

MILANO, 21 NOV – La Borsa di Milano (-0,8%) vira in calo dopo un avvio incerto. A Piazza Affari scivolano Nexi (-2,8%) e Moncler (-2%). Lo spread tra Btp e Bund sale a 124 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,6%. Nel listino principale pesano le performance negative di Stellantis (-1,4%) e Iveco (-1,3%). Male anche Tim e Campari (-1,2%). Seduta negativa per le banche con Unicredit (-1,2%), Intesa e Mediobanca (-1%), Popolare Sondrio (-0,9%), Banco Bpm (-0,8%), Bper e Mps (-0,5%). In luce Saipem (-0,8%) e Leonardo (+0,7%). Bene Unipol (+0,3%). Corre Mfe dopo i conti in crescita e le prospettive positive. Le azioni di tipo ‘A’ sono in rialzo del 7% e quelle di tipo ‘B’ guadagnano il 5,4%.

