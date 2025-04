agenzia

L'indice Ftse Mib rimbalza dopo lo stop ai dazi di Trump

MILANO, 10 APR – Vola Piazza Affari in avvio di seduta in scia alla pausa di 90 giorni sui dazi decisa dal presidente americano Donald Trump. L’indice Ftse Mib sale del 6,2% a 34.754 punti mentre ancora non tutti i titoli del listino principale sono riusciti ad entrare in contrattazione per effetto delle pressioni al rimbalzo.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA