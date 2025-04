Borsa: nuovo ko per Milano e l’Europa, Saipem la maglia nera

agenzia

Giù anche Eni, A2a,Tenaris. Tra i bancari tiene Unicredit

MILANO, 09 APR – Ancora un ko per Milano e il resto delle Borse europee con la guerra commerciale lanciata da Donald Trump che non conosce tregua con la replica delle Cina. Il Ftse Mib lascia sul terreno il 2,75% a 32.730 punti mentre lo spread continua a salire. Il differenziale tra Btp e Bund sale a 129 punti così come il rendimento del decennale italiano che archivia la giornata al 3,88%. Tra i peggiori in un listino dove non si salva nessuno, l’energia con Saipem (-7,4%), Eni (-5,5%), A2a (-4,67%), l’industriale Tenaris (-5,5%) e l’automobilistica Stellantis (-5,4%) . In tenuta tra i bancari Unicredit che perde un marginale 0,18%. Maglia nera Mediolanum (-4%). Tra i titoli sotto la lente Generali flette del 4,25%, Mps del 2,72%, Mediobanca del 2,3%, Tim del 2,82%.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA