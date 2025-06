Borsa: rosso in Europa con timori guerra Israele-Iran

agenzia

Parigi -0,7%, Francoforte -0,8%, Londra -0,4%

MILANO, 17 GIU – Le tensioni geopolitiche pesano sulle Borse e in Europa l’avvio di seduta è in rosso dopo che il Presidente americano Trump ha dichiarato di essere tornato a Washington per monitorare gli eventi in Medio Oriente direttamente dalla Situation Room. Parigi apre in calo dello 0,7%, Francoforte dello 0,86% e Londra dello 0,45 per cento.

