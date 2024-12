agenzia

Parigi +0,26%, Francoforte -0,02%, Londra +0,05%

MILANO, 18 DIC – Dopo quattro sedute in calo si ferma la discesa delle borse in Europa che, in attesa della decisione della Fed sui tassi di interesse chiudono stabili. Parigi si è fermata in rialzo dello 0,26%, Francoforte (-0,02%) e Londra (+0,05%) piatte.

