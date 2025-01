Borsa: Shanghai chiude a -0,06%, Shenzhen a -1,30%

agenzia

Delude alla vigilia del Capodanno lunare il Pmi manifatturiero

PECHINO, 27 GEN – Le Borse cinesi chiudono la seduta negative alla vigilia della lunga pausa legata al Capodanno lunare, scontando la delusione della frenata di gennaio dell’attività manifatturiera, contrariamente alle previsioni: l’indice Composite di Shanghai, infatti, cede lo 0,06%, a 3.250,60 punti, mentre quello di Shenzhen segna una perdita dell’1,30%, attestandosi a quota 1.911,09. L’attività manifatturiera è in contrazione per la prima volta in 4 mesi, quando si profilano le turbolenze dei dazi del presidente americano Donald Trump. Nel mezzo degli sforzi di Pechino per risollevare la sua economia, l’Ufficio nazionale di statistica ha riferito che l’indice Pmi è scivolato questo mese a 49,1 a fronte del 50,1 di dicembre, stessa cifra su cui puntavano gli analisti per gennaio. Il dato, che rappresenta la prima contrazione da settembre e la più marcata degli ultimi cinque mesi, è stato influenzato dall’avvicinarsi delle festività del Capodanno lunare e dal relativo ritorno di massa dei lavoratori migranti nelle loro città d’origine, ha affermato Zhao Qinghe, funzionario dell’Ufficio, secondo cui sia la produzione sia la domanda hanno accusato un rallentamento in vista della più attesa festività mandarina che quest’anno cade dal 28 gennaio al 4 febbraio. Problemi anche per il settore dei servizi: l’indice Pmi non manifatturiero, infatti, è sceso a gennaio a 50,2 da 52,2 del mese precedente.

