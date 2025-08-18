Borsa: Shanghai chiude a +0,85%, a 3.728,03 punti

agenzia

Shenzhen a +1,76%

PECHINO, 18 AGO – Le Borse cinesi chiudono la seduta con solidi guadagni, nel giorno dell’incontro alla Casa Bianca tra il presidente americano Donald Trump e l’omologo ucraino Volodymyr Zelensky, in programma a pochi giorni dal summit tenuto in Alaska tra il tycoon e il capo del Cremlino, Vladimir Putin: l’indice Composite di Shanghai ha un progresso dello 0,85%, a 3.728,03 punti, mentre quello di Shenzhen registra un aumento dell’1,76% e si porta a quota 2.341,17.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA