agenzia
Borsa: Tokyo, apertura in aumento (+0,44%)
Nikkei aggiorna record in scia a consolidamento indici Usa
TOKYO, 09 SET – La Borsa di Tokyo consolida i guadagni a inizio seduta per il terzo giorno consecutivo, in scia al record del Nasdaq grazie agli acquisti sulla tecnologia e in attesa dei dati dall’inflazione Usa. In apertura il listino di riferimento Nikkei segna un aumento dello 0,44, a quota 43.834,67, con un incremento di 190 punti. Sul mercato valutario lo yen recupera terreno sul dollaro a 147,30, così come sull’euro a 173,30.
COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA