Borsa: Tokyo, apertura in aumento (+0,45%)

agenzia

Cambi, yen si svaluta su dollaro ed euro

TOKYO, 02 MAG – La Borsa di Tokyo inizia l’ultima seduta della settimana col segno più, in scia al consolidamento degli indici azionari Usa, trainata dalla progressiva svalutazione dello yen, che dà slancio ai titoli che più dipendono dalla sostenibilità dell’export, e l’ottimismo sul comparto dell’intelligenza artificiale. In apertura il listino di riferimento Nikkei avanza dello 0,45%, a quota 36.617,22, con un aumento di 164 punti. Sul mercato dei cambi le aspettative di un posticipo a data da definirsi per un aumento dei tassi in Giappone affonda da la divisa nipponica, che tratta a 145,50 sul dollaro, e sull’euro a 164,30.

