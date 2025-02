Borsa: Tokyo, apertura in leggero calo (-0,20%)

agenzia

Timori di nuovi annunci di dazi da amministrazione Trump

TOKYO, 10 FEB – La Borsa di Tokyo avvia la prima seduta della settimana in leggero calo, sui timori di ulteriori annunci di dazi Usa da parte dell’amministrazione Trump, mentre continua la rivalutazione dello yen, che pesa sul comparto dell’export. In apertura il listino di riferimento Nikkei segna una variazione negativa dello 0,20% a quota 38,707.58, e una perdita di 79 punti. Sul fronte valutario la divisa nipponica continua a rafforzarsi sul dollaro, scambiando ai massimi in 2 mesi, a 151,70 e a 156,50 sull’euro.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA