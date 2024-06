Borsa: Tokyo, apertura in leggero rialzo (+0,12%)

agenzia

Yen ai minimi in due mesi sul dollaro, debole sull'euro

TOKYO, 25 GIU – La Borsa di Tokyo avvia le contrattazioni in lieve aumento, malgrado la chiusura mista del mercato azionario Usa con la correzione del listino Nasdaq della tecnologia e mentre va avanti il processo di svalutazione dello yen. In apertura l’indice di riferimento Nikkei segna una variazione appena positiva dello 0,12% a quota 38.852,98, con un guadagno di 48 punti. Sul fronte dei cambi la divisa nipponica si mantiene ai minimi in due mesi sul dollaro a 159,60, nonostante i ripetuti richiami delle autorità monetarie su un possibile intervento a sostegno della valuta, e sull’euro a 171,30.

