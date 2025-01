Borsa: Tokyo, apertura in leggero rialzo (+0,16%)

agenzia

Attesa trimestrali tecnologia e dati macroeconomici in Giappone

TOKYO, 31 GEN – La Borsa di Tokyo avvia l’ultima seduta della settimana in lieve aumento, in scia al consolidamento degli indici azionari Usa e in attesa di ulteriori segnali dalle trimestrali della tecnologia e dai dati macroeconomici in Giappone. In apertura il listino di riferimento Nikkei segna una variazione appena positiva dello 0,16% a quota 39,579.08, con un guadagno di 65 punti. Sul fonte valutario lo yen prosegue la fase di rafforzamento, sul dollaro a 154,10 e a 160,20 sull’euro.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA