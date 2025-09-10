agenzia
Borsa: Tokyo, apertura in leggero rialzo (+0,18%)
Attesa per dati su inflazione Cina, yen stabile sul dollaro
TOKYO, 10 SET – La Borsa di Tokyo apre la seduta in lieve rialzo, seguendo il record del mercato azionario Usa e in attesa dei dati macroeconomici dalla Cina, con le indicazioni sull’inflazione. In apertura il listino di riferimento Nikkei segna una variazione appena positiva dello 0,18% a quota 43.536,99, con un aumento di 77 punti. Sul fronte valutario lo yen è poco variato sul dollaro a 147,40, mentre si rafforza leggermente sull’euro a 172,40.
