Borsa: Tokyo, apertura in leggero ribasso (-0,19%)

Nikkei arretra nell'ultima seduta dell'anno. Yen ancora debole

TOKYO, 30 DIC – La Borsa di Tokyo inizia l’ultima seduta dell’anno in lieve calo, prima del lungo periodo di festività nazionale in Giappone, appesantita dal ritracciamento del listino della tecnologia Usa lo scorso venerdì e in attesa di ulteriori indicazioni macroeconomiche dalla Cina, con la pubblicazione dell’indice manifatturiero. In apertura l’indice Nikkei segna una variazione appena negativa dello 0,19% a quota 40,206.51, con una perdita di 74 punti. Sul fronte valutario va avanti l’indebolimento dello yen, sul dollaro a 157,70 e sull’euro a 164,50. Dopo la pausa di inizio anno, il Tokyo Stock Exchange (Tse) riaprirà il prossimo 6 gennaio.

