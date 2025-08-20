Borsa: Tokyo, apertura in leggero ribasso (-0,29%)

agenzia

Attesa dati macroeconomici, yen si rafforza su euro

TOKYO, 20 AGO – La Borsa di Tokyo avvia le contrattazioni in lieve calo, in scia alla seduta contrastata degli indici azionari statunitensi, nonostante il record del Dow Jones, e in attesa di importanti indicazioni macroeconomiche in Giappone e Cina. In apertura il listino di riferimento Nikkei evidenzia una flessione dello 0,29% a quota 43.420,82, con una perdita di 125 punti. Sul fronte valutario lo yen è stabile sul dollaro a 147,70 e torna a rafforzarsi sull’euro a 171,90.

