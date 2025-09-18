Borsa: Tokyo, apertura in lieve rialzo (+0,21%)

agenzia

Attesa esito riunione Bank of Japan. Yen stabile

TOKYO, 18 SET – La Borsa di Tokyo avvia la seduta in leggero aumento, seguendo l’andamento contrastato del mercato azionario Usa dopo l’attesa riduzione dei Fed Funds e in vista delle nuove indicazioni dalla riunione della Bank of Japan (Boj) che si concluderà domani. In apertura l’indice di riferimento Nikkei segna una variazione appena positiva dello 0,21% a quota 44.882,63, con un guadagno di 92 punti. Sul mercato valutario lo yen è pressoché stabile, sul dollaro a 146,90 e sull’euro a 173,60.

