agenzia
Borsa: Tokyo, apertura in lieve rialzo (+0,22%)
Nikkei aggiorna record, attesa per indicazioni Fed
TOKYO, 19 AGO – La Borsa di Tokyo inizia gli scambi in territorio positivo, aggiornando il record per il terzo giorno consecutivo, sostenuta dall’ottimismo sulla stagione dele trimestrali nel settore retail e in attesa di maggiori indicazioni di politica monetaria dalla Federal Reserve, che arriveranno nel tradizionale simposio in programma questa settimana a Jackson Hole. In apertura il listino di riferimento Nikkei segna un progresso dello 0,22% a quota 43.810,18, con un guadagno di 95 punti. Sul fronte valutario lo yen prosegue la fase di indebolimento sul dollaro, a 147,80, mentre è stabile sull’euro, a 172,50.