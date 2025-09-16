Borsa: Tokyo, apertura in lieve rialzo (+0,26%)

agenzia

Attesa le riunioni di Fed e Boj. Lo yen stabile

TOKYO, 16 SET – La Borsa di Tokyo avvia la prima seduta della settimana col segno più dopo la giornata di festività nazionale di ieri, seguendo il record degli indici azionari Usa e in attesa della riunione della Federal Reserve e a seguire della Bank of Japan (Boj). In apertura il Nikkei avanza dello 0,26% a quota 44.886,52, aggiungendo 118 punti. Sul mercato valutario lo yen è stabile a 147,30 sul dollaro e recupera leggermente terreno sull’euro a 172,30.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA