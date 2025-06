Borsa: Tokyo, apertura in lieve ribasso (-0,16%)

agenzia

Segue chiusura contrastata Usa. Pesano timori su Medio Oriente

TOKYO, 19 GIU – La Borsa di Tokyo inizia gli scambi col segno meno, dopo la chiusura contrastata degli indici statunitensi, che ha seguito il nulla di fatto della Federal Reserve in materia di tassi di interesse, e mentre rimangono i timori sull’evoluzione del conflitto in Medio Oriente tra Israele e Iran. In apertura il listino di riferimento Nikkei segna una variazione appena negativa dello 0,16% a quota 38.821,83, con una perdita di 63 punti. Sul mercato dei cambi lo yen è stabile a 144,80 sul dollaro e a 166,20 sull’euro.

