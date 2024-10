Borsa: Tokyo, apertura in poco variata (-0,11%)

agenzia

Incertezza su elezioni politiche; yen stabile

TOKYO, 21 OTT – La Borsa di Tokyo avvia la prima seduta della settimana all’insegna della cautela, con gli investitori che guardano ai prossimi dati economici in Giappone sull’inflazione, in attesa delle elezioni politiche del 27 ottobre, che, secondo gli ultimi sondaggi, si fanno più incerte per il partito conservatore alla guida del governo. In apertura l’indice di riferimento Nikkei mette a segno una variazione appena positiva dello 0,11%, a quota 38,940.55, e una perdita di 41 punti. Sul mercato dei cambi lo yen è poco variato sul dollaro, a un livello di 149,30, e sull’euro a 162,30.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA