Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+0,52%)

agenzia

Segue consolidamento Wall Street, yen recupera terreno

TOKYO, 22 NOV – La Borsa di Tokyo avvia l’ultima seduta della settimana in rialzo, in scia alla avanzata degli indici azionari Usa, e malgrado il temporaneo apprezzamento dello yen. In apertura il listino di riferimento Nikkei segna un aumento dello 0,52%, a quota 38,225.74, e un guadagno di 199 punti. Sul mercato valutario la divisa nipponica arresta la fase di debolezza sul dollaro, complice l’incertezza geopolitica, a 154,10, e recupera terreno con l’euro, a 161,30.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA