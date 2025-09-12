agenzia
Borsa Tokyo: apertura in rialzo (+0,83%)
Indice Nikkei aggiorna record in scia a ottimismo Wall Street
TOKYO, 12 SET – La Borsa di Tokyo inizia l’ultima seduta della settimana in rialzo, aggiornando il record dell’indice di riferimento, in scia al consolidamento del mercato azionario Usa. In apertura il Nikkei avanza dello 0,83%, a quota 44.740,16, con un aumento di 367 punti. Sul fronte dei cambi lo yen recupera leggermente sul dollaro, poco sopra a 147, in attesa della decisione della Federal Reserve, ed è poco variato sull’euro a 172,50.
