Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+1,03%)

Cambi: yen si rafforza su dollaro ed euro

TOKYO, 15 APR – La Borsa di Tokyo avvia gli scambi in aumento, in linea con l’andamento degli indici azionari Usa, trainata dai titoli del settore auto, dopo gli ultimi segnali di apertura dell’amministrazione Trump con possibili esenzioni sul comparto. In apertura il listino di riferimento Nikkei segna un rialzo dell’1,03%, a quota 34.331,30, con un guadagno di 348 punti. Sul mercato dei cambi prosegue la svalutazione del dollaro sullo yen, a 143,30, mentre sull’euro è stabile a 162,30.

